Eigenheimbesitzer und Mieter in finanziell klammen Städten und Gemeinden von Rheinland-Pfalz werden auf Druck von Innenminister Michael Ebling (SPD) wohl bald kräftig zur Kasse gebeten. Wie das funktioniert, steht in einem Schreiben von ihm an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), das der RHEINPFALZ vorliegt. In Zweibrücken hat der Stadtrat zähneknirschend die Grundsteuer B von 480 Prozent auf 552 Prozent erhöht. Für ein Einfamilienhaus zahlen die Bewohner damit 50 bis 100 Euro mehr im Jahr. In Hagenbach im Kreis Germersheim sind jetzt 465 statt 400 Prozent fällig und in Waldleiningen im Kreis Kaiserslautern 525 statt 450 Prozent. Die Liste ließe sich fortsetzen. Jede Woche sitzen Gemeinde- und Stadträte zusammen, um über das leidige Thema abzustimmen.

All das hat nichts mit der bundesweiten Neuordnung der Grundsteuer zu tun. Es ist eine rheinland-pfälzische Besonderheit, die das Wohnen für sehr viele Mieter und Eigenheim- und Wohnungsbesitzer verteuert.

Hier geht’s zum vollständigen Text