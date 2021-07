Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei neun Häuser in Pirmasens sowie in den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Rodalben nach Rauschgift durchsucht. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitteilen, waren 30 Polizeibeamte und zwei Rauschgiftsuchhunde an den Durchsuchungen beteiligt. Dabei wurden mehrere Gramm Marihuana und Haschisch sichergestellt. Fünf Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt, so die Polizei.