Die Polizei hat am Mittwoch in Speyer, dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie in Mannheim und Heilbronn insgesamt vier Männer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, seit mehreren Jahren mit großen Mengen Marihuana zu handeln.

Dem Zugriff, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal mit Spezialeinheiten der Polizei und Experten des Landeskriminalamts erfolgte, waren mehrere Monate andauernde intensive und umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Verhaftet wurden zwei 27-Jährige sowie ein 35- und ein 36-Jähriger. Alle vier Tatverdächtigen kamen in Justizvollzugsanstalten. Wo genau die Festnahmen stattfanden, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Alle vier Männer werden verdächtigt, gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Ludwigshafen handelt es sich dabei um große Mengen Marihuana. Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel, verschiedene Betäubungsmittel – unter anderem zirka 700 Gramm Haschisch und Marihuana sowie mehrere Kilogramm chemische Substanzen zur Herstellung synthetischer Drogen –, Smartphones, Computer sowie Speichermedien sichergestellt.