Auf eine heftige Strafe dürfte sich 24 Jahre junger Mann gefasst machen müssen, der der Polizei am vergangenen Dienstag gegen 14 Uhr an der A61 auf der Raststätte Dannstadt-West ins Netzt gegangen ist. Als die Beamten den 24-Jährigen kontollierten, fanden Sie rund 1.700 Gramm Marihuana, rund 150 Gramm Kokain und zwei Taschenmesser. Die logische Folge: Für den jungen Mann endete der Mann der Tag bei der Polizei, er wurde vorläufig festgenommen.

Damit war die Angelegenheit für den 24-Jährigen aber noch nicht vorbei. Die Staatsanwaltschaft ordnete angesichts der bis dahin gefundenen Drogen, die Durchsuchung seiner Wohung im Landkreis Kaiserslautern an. Und auch dort wurde die Polizei fündig. Neben weiteren 500 Gramm Marihuana, 75 Gramm der Synthetik-Droge stießen sie auf rund 3.000 Gramm eines Stoffes, bei dem es sich mutmaßlich um Streckmittel handelt, der zudem schwach positiv auf einen Kokaintest reagierte. Außerdem fanden sich ein Fallmesser, eine Schreckschusspistole, einen Teleskopschlagstock, eine Machete und mehrere hundert Euro Bargeld.

Der 24-Jährige Tatverdächtige wurde folgerichtig am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unter Mitführen gefährlicher Gegenständen in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.