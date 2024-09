Bei einem Streit um Drogengeschäfte hat ein 25-Jähriger am Dienstag in Mannheim laut Staatsanwaltschaft zur Machete gegriffen und seinen 28 Jahre alten Kontrahenten am Arm verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Haft: Die Polizei konnte ihn nach einer kurzen Verfolgungsjagd festnehmen.

Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige sich vor der Tat mit dem Geschädigten um vorhergehende Drogengeschäfte gestritten haben. Am Dienstag gegen 17.40 Uhr seien die beiden im Bereich des „Alter“ am Alten Messplatz das erste Mal aneinandergeraten. Der 25-Jährige habe den anderen Mann zu Boden gestoßen, Passanten hätten vorerst erfolgreich geschlichtet. Gegen 18.20 Uhr sei der mutmaßliche Täter dann mit einer 43 Zentimeter langen Machete aufgetaucht und habe dem 28-Jährigen eine Fleischwunde am Unterarm beigebracht. Erneut hätten Anwesende die beiden getrennt. Als kurz darauf die Polizei eingetroffen sei, sei der mutmaßliche Täter davongerannt und habe dabei die Waffe weggeworfen. Er kam nicht weit: Die Polizisten konnten ihn bei der nahen Kurpfalzbrücke einholen. Bei ihm wurden vier Plomben Marihuana gefunden.

Der Verletzte musste im Krankenhaus versorgt werden. Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen schwerer Körperverletzung erließ; wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr wurde der Mann ins Gefängnis gebracht.