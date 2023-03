Auf der A6 haben sich Polizisten aus zwei verschiedenen Dienststellen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A6 um Drogen-Vorfälle gekümmert, die zeitlich und räumlich auffällig eng beieinanderlagen. Kurz vor Mitternacht war die Autobahnpolizei Kaiserslautern eigenen Angaben zufolge alarmiert worden, weil bei Wattenheim auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Müllsack lag. Der Beutel war voller Marihuana-Blüten, offenbar hatte ihn jemand verloren. Eine gute Stunde später überwachten Autobahn-Polizisten aus Ruchheim im selben Gebiet die Fahrbahn in Richtung Mannheim. Kurz hinter der Wattenheim-Abfahrt stoppten sie für eine Standard-Kontrolle einen VW-Transporter. Dabei fanden sie heraus, dass dessen Fahrerin bekifft war. Die Ermittler wollen jetzt prüfen, ob diese 54-Jährige den Marihuana-Beutel verloren hatte und ihn suchen wollte. Wer als Zeuge etwas beobachtet hat, soll sich in Ruchheim (Telefon 06237 9330) oder Kaiserslautern (0631 35340) melden.