Ein Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz ist von der Polizei am Donnerstag festgenommen worden. Wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Montagmorgen in einer Pressemitteilung schreibt, war der Mann am Abend in Dahn aufgefallen, als er vor der Streife flüchtete. Die Beamten konnten den Mann einholen und zu Boden bringen. Sie fanden bei ihm unter anderem einige Ecstasy-Tabletten, kleinere Mengen Haschisch und Amphetamin. In der Wohnung des 38-Jährigen wurden Bargeld und Rauschgift, darunter 280 Gramm Amphetamin und 260 Gramm Haschisch, sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken erließ das zuständige Amtsgericht Zweibrücken am Freitag gegen den Mann Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde ins Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen durch das Rauschgift-Kommissariat in Pirmasens dauern an.