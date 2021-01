Eine kleine Cannabis-Plantage, diverse weitere illegalisierte Drogen, einschlägige Utensilien und Geld, das aus Drogenhandel stammen könnte hat die Polizei am Freitag in der Wohnung eines Pirmasensers gefunden. Die Beamten berichten von neun Pflanzen, Haschisch und Amphetaminen sowie einem dreistelligen Geldbetrag. Der 36 Jahre alte Mann sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt weiter in der Sache.