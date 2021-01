Bei einer 30 Jahre alten Frau und einem 32 Jahre alten Mann aus Osthofen hat die Polizei am Montag nach eigenen Angaben größere Mengen an Drogen gefunden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt.

Die Polizei habe einen Hinweis erhalten, heißt es in der Mitteilung, dass zwei Personen regelmäßig Päckchen mit illegalen Drogen erhielten und damit handelten. Daraufhin seien die beiden Verdächtigen kontrolliert worden. Bei der Frau sei ein Päckchen mit 55 kleinen Packungen darin gefunden worden. In den kleinen Packungen seien insgesamt rund 150 Gramm einer Substanz enthalten gewesen, die „augenscheinlich“, so die Polizei, unter das „Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz“ (NpSG) falle – früher bekannt als „Legal Highs“.

Die Polizei habe daraufhin weitere Päckchen sichergestellt, die an das bereits einschlägig polizeibekannte Duo addressiert gewesen seien. Anschließend sei eine Wohnung durchsucht worden, wo „erstem Anschein nach“, wie die Polizei schreibt, weitere Drogen wie NpS und Amphetamin gefunden worden seien, außerdem zwei Schreckschusspistolen.

Die beiden Verdächtigen befäden sich auf freiem Fuß, die Ermittlungen dauerten an.