Einen 38 Jahre alten Mann hat die Polizei am Dienstagnachmittag im Zusammenhang mit mutmaßlichem Drogenhandel festgenommen.

In der entsprechenden Mitteilung heißt es, die Beamten hätten einen Tipp bekommen. Daraufhin wurde die Wohnung des Mannes durchsucht – in dessen Anwesenheit. Die Polizei fand nach eigenen Angaben Heroin, Kokain, Haschisch, Ecstasy-Tabletten und Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Am Tag darauf habe der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.

Der Beschuldigte habe zu dem Vorwurf des Drogenhandels geschwiegen. Er wurde in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen dauern an.