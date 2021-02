Der DRK Kreisverband Kaiserslautern-Land bietet anlassfreie Corona-Schnelltests in seinen Einrichtungen in Landstuhl, Queidersbach, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach an. Das Angebot richtet sich an Lehrkräfte, erzieherische und sozialpädagogische Fachkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulen, Kindertagesstätten, (teil)stationäre Hilfen zur Erziehung sowie an Kindertagespflegepersonen. Der Corona-Test ist für die betroffenen Personen kostenfrei, wenn die jeweilige Kita- oder Einrichtungsleitung nach Prüfung einen Berechtigungsschein zur Vorlage bei der Testeinrichtung ausstellt, teilt der DRK Kreisverband mit. Weitere Infos und eine Übersicht über die jeweiligen Ansprechpartner gibt es im Internet auf www.kv-kl-land.drk.de.