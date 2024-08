Neuer Rasen – alte Schwächen: Drittligist 1. FC Saarbrücken hat sich am Sonntagabend selbst den in Aussicht stehenden guten Saisonstart verhunzt. Nach dem 1:0-Auftaktsieg bei 1860 München unterlag die Elf von Trainer und Manager Rüdiger Ziehl nun dem SV Sandhausen ebenfalls mit dem knappest denkbaren Resultat. Der weit überwiegende Teil der 12.749 Zuschauern war mit ganz anderen Erwartungen ins Ludwigsparkstadion gepilgert.

Nach torloser erster Hälfte gelang Sandhausens Dominic Baumann in der 64. Minute per Kopfstoß die Führung für seine Farben. Es sollte das entscheidende Tor sein, fand der FCS doch keine Mittel mehr, die Niederlage abzuwenden. Kai Brünker hatte zwar in der dritten Minute der Nachspielzeit noch ausgleichen können, doch der Sturmtank verpasste knapp. Kurz danach durfte die bessere Elf ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern.