Der DFB hat die Fußball-Drittliga-Spieltage 11 bis 17 terminiert. Der 1. FC Kaiserslautern muss samstags zum TSV Havelse (2. Oktober, 14 Uhr, in Hannover). Die weiteren Termine: FCK - SC Freiburg II (Sa, 16. Oktober, 14), MSV Duisburg - FCK (Mo, 25. Oktober, 19), FCK - Würzburger Kickers (So, 31. Oktober, 14), 1. FC Saarbrücken - FCK (Sa, 6. November, 14), FCK - SV Wehen Wiesbaden (Sa, 20. November, 14), Borussia Dortmund II - FCK (Sa, 27. November, 14). Das Saar-Pfalz-Derby steigt demnach am 6. November in Saarbrücken.