Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick gewonnen und die Tabellenführung in der WM-Qualifikation gefestigt. Die DFB-Auswahl siegte am Mittwoch gegen Island in Reykjavik 4:0 (2:0) und liegt mit 15 Punkten weiter auf Platz eins der Gruppe J. Serge Gnabry (4.), Antonio Rüdiger (24.), Leroy Sané (57.) und Timo Werner (89.) erzielten im insgesamt 100. WM-Qualifikationsspiel einer deutschen Mannschaft die Tore gegen den EM-Viertelfinalisten von 2016.