Die SV Elversberg hat auch den zweiten Matchball nicht verwandelt, jubelte aber trotzdem: Die Saarländer verpassten am Samstag den Durchmarsch aus der Regionalliga innerhalb von zwei Saisons in die Zweite Fußball-Bundesliga durch ein 1:1 (0:0) gegen die SV Wehen Wiesbaden. Allerdings feierte die SVE dennoch, denn wegen der überragenden Tordifferenz sind die Elversberger wohl nicht mehr von einem Aufstiegsrang zu verdrängen. Marcel Correia (52.) traf zum Führungstor, John Iredale (81.) glich für die Gäste aus. Unmittelbar vor dem Ausgleich hatte Jannik Rochelt (81.) die Latte des SVWW-Tores getroffen und das 2:0 verpasst.

Mit 71 Punkten führt die SVE weiter die Tabelle der 3. Liga an, wenngleich sie ein kleines Formtief mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Partien durchläuft.. Der SC Freiburg II, der nicht aufsteigen darf, gewann beim SC Verl 2:1 (0:0) und ist mit 70 Punkten Zweiter. Der 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag in Duisburg antritt und auf Platz sechs rangiert, kann mit zwei Siegen noch zu Elversberg aufschließen, hat allerdings die wesentlich schlechtere Tordifferenz.