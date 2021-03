Im Spurt Richtung Spitzengruppe der Dritten Fußball-Liga hat sich der 1. FC Saarbrücken im Nachholspiel am Mittwochabend selbst ein Bein gestellt. Beim 1:2 (0:0) gegen den FSV Zwickau kickte der jüngst noch so erfolgreiche Aufsteiger mies wie nie in dieser Saison. Die Gäste mussten sich nicht mal arg mühen, um mit mäßiger Leistung drei Punkte zu entführen. Die Tore: 0:1 Schröter (51. Foulelfmeter), 0:2 König (79.), 1:2 Uaferro (85.). Uaferro sah am Ende noch Gelb-Rot (90.+1).