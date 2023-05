Die eigenen Hausaufgaben hat der 1. FC Saarbrücken am letzten Spieltag der dritten Liga erledigt und 2:1 gegen Viktoria Köln gewonnen. Und auf den anderen Plätzen sah alles so aus, dass es für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl reichen würde, um doch noch in die Relegation um den Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga einzuziehen. Bis zur vierten Minute der Nachspielzeit – auf einem anderen Platz.

Da erzielte Ba-Muaka Simakala das 1:1 für den VfL Osnabrück gegen Borussia Dortmund II – und zwei Minuten später gelang Jannes Wulff noch der Siegtreffer. Wahnsinn in der Nachspielzeit, mit dem Osnabrück nicht nur Saarbrücken die Relegation entriss, sondern Wehen Wiesbaden auch den direkten Aufstieg und nun auf Platz drei steht, der zum Sprung in die 2. Liga reicht, denn der Tabellenzweite SC Freiburg II kann als Zweitvertretung eines Bundesligaclubs nicht aufsteigen. Wiesbaden spielt Relegation. Elversberg hat durch ein 2:1 in Ingolstadt den Meistertitel perfekt gemacht.

Der SV Waldhof hat in der Dritten Liga einen versöhnlichen Saisonabschluss geschafft. Gegen den MSV Duisburg siegten die Mannheimer 3:1 (2:0). Die Tore erzielten Dominik Martinovic (7.), Thomas Pledl (18.) und Berkan Taz (72.), Aziz Bouhaddouz verkürzte für die Duisburger (86.). Im Mittelpunkt standen Marc Schnatterer und Marco Höger. Die Routiniers beendeten vor 9414 Zuschauer ihre Karriere. Als sie gemeinsam in der 59. Minute ausgewechselt wurden, gab es langanhaltende Ovationen. Am Freitag wurde bekannt, dass sich Waldhof nach der Saison von Trainer Christian Neidhart trennen wird.