Die Pfälzer müssen sich ab Wochenmitte auf eine dritte Hitzewelle einstellen, wie Christian Müller, Chef des Wetterbüros „Klima-Palatina“ in Maikammer, am Sonntag sagte. Nach den neuesten Prognosen erwartet er für Mittwoch und Donnerstag einen Vorstoß sehr heißer Luftmassen aus der Mittelmeerregion in der Pfalz. Insbesondere am Rhein sei dann am Donnerstag mit Höchstwerten von bis zu 39 Grad zu rechnen sowie bis zu 37 Grad in der Westpfalz. Nach einem noch relativ erträglichen Wochenstart mit einem Sonne-Wolken-Mix bei 29 bis 30 Grad, steigen die Temperaturen demnach kontinuierlich an. Am Dienstag wird es vielfach heiter und bis 32 Grad heiß, am Mittwoch werden dann bereits in weiten Teilen der Pfalz Höchstwerte von 35 bis 36 Grad prognostiziert. Die bisherigen Pfalz-Temperaturrekorde von 39,8 Grad am 25. Juli 2019 in Speyer beziehungsweise 39,7 Grad am 7. August 2015 in Bad Dürkheim dürften voraussichtlich nicht geknackt werden, so Wetterexperte Müller. Am Donnerstagabend sowie in der Nacht zu Freitag bestehe erhöhte Unwettergefahr. Danach gehe es trocken und heiß weiter. Dies würde dann auch das Waldbrandrisiko erneut wieder ansteigen lassen.