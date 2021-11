Virologen setzen große Erwartungen in die Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus. Der Schutz könne nach einer dritten Impfung sogar höher liegen als nach der zweiten, sagte der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie an der Berliner Charité, Leif Erik Sander, am Mittwoch in Berlin.Deswegen gehe er davon aus, „dass sich für die mRNA-Impfstoffe über kurz oder lang ein Drei-Dosis-Regime etablieren wird und wir im Verlauf auch allen Erwachsenen eine Booster-Impfung anbieten werden“. Er verwies darauf, dass Studien aus Israel einen um das 20-fache erhöhten Schutz nach der dritten Impfung belegten. Zudem gebe es bei Älteren klare Erkenntnisse über nachlassenden Impfschutz: 40 Prozent der Menschen über 70 Jahre wiesen nach sechs Monaten keine neutralisierenden Antikörper gegen die Delta-Variante mehr auf. Dies war Sander zufolge aber „vollkommen erwartbar“. Hier lesen Sie mehr zum Thema.