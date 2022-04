In der Diskussion um den früheren SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder distanzierte sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz von dem früheren Regierungs- und Parteichef.

„Es ist völlig klar, dass ich das Handeln von Gerhard Schröder total verurteile. Man sollte sich nicht hinreißen lassen zu glauben, als sei irgendwer in der SPD auf der Seite Schröders.“ Der 78-jährige Altkanzler (1998 bis 2005) und persönliche Freund des russischen Präsidenten Vladimir Putin hatte im Gespräch mit der „New York Times“ am Wochenende sein Engagement für russische Gaskonzerne verteidigt und ebenso seine Beziehung zu Putin. Mehrere Kreisverbände streben Schröders Parteiausschluss an, die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat ihn zum Parteiaustritt aufgefordert.

Dreyer reist am Donnerstagabend mit einer Delegation in die polnische Partnerregion Oppeln. Dort wird sie am Freitag neben dem Marschall der Woiwodschaft, Andrzej Bula, unter anderem geflüchtete Personen aus der Ukraine treffen und sich über die aktuelle Lage angesichts des Krieges informieren.