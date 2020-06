Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Polizei gegen Rassismusvorwürfe verteidigt. „Ich stelle mich voller Überzeugung hinter unsere Polizei hier in Rheinland-Pfalz. Rassismus ist ein absolutes Tabu für unsere Polizistinnen und Polizisten“, sagte Dreyer im Gespräch mit „17:30 SAT.1 LIVE“. Deshalb sei es auch gut gewesen, dass Innenminister Roger Lewentz (SPD) sofort ganz klar Kante gezeigt habe. „Ich lege meine Hand für unsere Polizisten ins Feuer.“

Kein struktureller oder latenter Rassismus

Lewentz hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er sehe bei der Polizei in seinem Bundesland keinen strukturellen oder latenten Rassismus. „Ich bin seit 14 Jahren für die Polizei Rheinland-Pfalz verantwortlich, und ich habe rassistische Ausfälle, die man der Polizei (im allgemeinen) zuordnen könnte, nie erlebt.“ Allerdings: „Es gibt, wo Menschen unterwegs sind, einzelne Verfehlungen“, sagte Lewentz. „So was gibt es immer, nicht nur bei der Polizei, sondern überall in der Gesellschaft.“

Rassismus wird nicht geduldet

„Es ist genauso klar für uns, wenn es individuelles Fehlverhalten gibt – auch in diese Richtung – wir stehen ganz klar: Wir dulden es auch nicht bei der Polizei.“

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat nach ihren Äußerungen über latenten Rassismus bei Sicherheitsbehörden betont, dass sie die Polizei nicht unter Generalverdacht habe stellen wollen.