Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich am Montag für eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum Monatsende ausgesprochen. „Ich bin der Auffassung, dass wir durchaus verlängern müssen bis Ende Januar“, sagte Dreyer in einem Interview mit SWR Aktuell Radio. „Das ist, glaube ich, auch die Mehrheit der Kollegen“, fügte die Regierungschefin vor den für Dienstag geplanten Bund-Länder-Beratungen hinzu.

„Wir haben leider noch nicht die Zahlen, die wir brauchen“, sagte Dreyer mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Infektionen. Nach den Feiertagen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gebe es zurzeit wenig Klarheit zur tatsächlichen Entwicklung. „Wir können im Moment eigentlich nicht richtig abschätzen, wie die Situation ist, auch weil weniger getestet worden ist, weniger Ärzte offen hatten“.

Bis Ende des Monats müsse es aber auch „sehr klare Vorschläge“ geben, wie es im Februar weitergehen solle, sagte Dreyer dem SWR. „Da muss man wieder Schritt für Schritt in ein öffentlicheres Leben kommen“. Es sei nicht vorstellbar, „dass wir dauerhaft in einer solchen Shutdown-Situation bleiben“. Hoffnung gebe die jetzt begonnene Impfaktion. Sie wünsche sich, „dass wir perspektivisch auch mehr Impfstoff haben, so dass wir noch stärker in die Vollen gehen können.“

