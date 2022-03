Die Regierungschefinnen und -chefs der Länder haben an diesem Donnerstag den weiteren Kurs in der Corona-Politik mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten. Weitere Themen waren der russische Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen auf Bund und Länder sowie die hohen Energiepreise. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Beratungen informiert.