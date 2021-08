Ein Wiederaufbaufonds für die von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen und das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie: Darüber beraten die Ministerpräsidenten an diesem Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will im Anschluss (17 Uhr) über die Ergebnisse informieren.

Die Schäden in Rheinland-Pfalz schätzt Dreyer auf eine zweistellige Milliardensumme. Sie fordert ein rasches Hilfsprogramm und die baldige Verabschiedung eines entsprechenden Bundesgesetzes. Im Umgang mit Corona hatte sich Dreyer mehrfach für einen neuen Warnwert ausgesprochen, der mehr berücksichtigt als die Sieben-Tage-Inzidenz, etwa die Situation in den Krankenhäusern.