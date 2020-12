Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat an die Bürger appelliert, während des Shutdowns beim örtlichen Einzelhandel zu bestellen. „Unterstützen Sie die lokalen Geschäfte in ihrer Umgebung“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in ihrer Regierungserklärung in Mainz. „Die allermeisten bieten Abhol- und Lieferservice an.“

Von diesem Mittwoch an müssen die meisten Geschäfte bis 10. Januar schließen. Ausnahmen sind etwa Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien.

