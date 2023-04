Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bricht am Montagabend zusammen mit Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) zu einer dreitägigen Reise nach Schottland auf.

Das Land sei bei den Hochschulkooperationen der wichtigste englischsprachige Partner, teilte die Staatskanzlei mit. Der wissenschaftliche Austausch solle auch nach dem Brexit intensiviert werden. Zu Dreyers Delegation gehört unter anderem Eckhard Thines, Professor für Biotechnologie und Dekan des Fachbereichs Biologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Thines forschte früher an der Technischen Universität Kaiserslautern. Pfälzern ist er außerdem als Sohn des 2021 gestorbenen FCK-Ehrenpräsidenten Norbert Thines bekannt. Aus Ludwigshafen reist der Geschäftsführer Forschung und Entwicklung der Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG, Hendrik von Büren, mit nach Schottland.

Dreyer und Hoch werden Politiker treffen und Gespräche an den Universitäten in Edinburgh und Glasgow führen. In Edinburgh steht der Besuch des Bioquarters an, einem 167 Hektar großen Geländes für Forschung und Entwicklung für Biowissenschaften und Medizin, an dem 8000 Menschen arbeiten. Die rheinland-pfälzische Ampelkoalition hat das Ziel, das Bundesland zum führenden Biotechnologiestandort auszubauen.