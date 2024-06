Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz wird nach RHEINPFALZ-Informationen bereits in diesem Jahr sein Amt an der Spitze der Partei aufgeben. Das ist dem Vernehmen nach Teil des Personalpakets rund um den Rückzug von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Wahl von Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) als Nachfolger. Neue Landesvorsitzende soll den Angaben nach die SPD-Fraktionschefin im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, werden. Die 49-Jährige aus dem Westerwald gehörte bisher in die Riege potenzieller Dreyer-Nachfolger.

