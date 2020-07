Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich verwundert über die Debatte nach einer Interview-Äußerung von ihr über die Polizei gezeigt und die Arbeit der Sicherheitskräfte ausdrücklich gelobt. „Ich bin stolz auf unsere Polizei“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz nach einem Gespräch mit der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz. Die Polizei im Land sei modern, arbeite bürgernah und sei mit einer Mischung aus Prävention, Deeskalation aber natürlich auch Repression sehr erfolgreich. Die Polizei könne sich auf sie als Regierungschefin und auf die gesamte Landesregierung verlassen.

Kritik von Polizei und Opposition

Dreyer hatte sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe zu den Krawallen in Stuttgart und Frankfurt geäußert. Sie sagte: „Es ist wichtig, dass die Polizei in solchen Fällen präsent ist, und sie sollte den Weg der Deeskalation gehen.“ Bei den Ausschreitungen in Stuttgart und Frankfurt gehe es „vor allem um eine Gruppe von Menschen, die unzufrieden sind, weil sie wegen Corona nicht feiern können. Da hat sich Frust angestaut und auch Hass auf Behörden und die sogenannte Obrigkeit.“ Es folgte unter anderem Kritik von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), sowie von CDU und AfD.

Dreyer sagte, sie habe eine große Wertschätzung für die Polizei. Es sei außerhalb ihrer Fantasie gewesen, dass ihre Zitate in eine andere Richtungen interpretiert werden könnten. Die Beamten müssten in diesen „nicht unkomplizierten Zeiten“ eine schwierige Arbeit leisten. „Jeder Angriff auf die Polizei, einen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin ist natürlich absolut zu verurteilen. Das geht gar nicht in unserem Land“, betonte Dreyer.

Polizeigewerkschaft: „Sprachliche Aufrüstung“

Die GdP-Landesvorsitzende Kunz sagte, die Polizei hierzulande schreite grundsätzlich deeskalierend ein und sei kommunikativ. Insofern sei es verwunderlich, dass es dazu überhaupt eine „gesellschaftliche Auseinandersetzung“ gebe. „Die sprachliche Aufrüstung der letzten Wochen, insbesondere in den sozialen Medien, gefährde das gesellschaftliche Klima und den Zusammenhalt.“ Sie wünsche sich, dass nun ein Stück weit Ruhe einkehre.