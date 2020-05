Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer macht Gastronomen im Land Hoffnung auf Lockerungen. Mit den anderen Bundesländern und der Bundeskanzlerin möchte sie in Beratungen am 6. Mai einen gemeinsamen Zeitplan diskutieren. Sollte es keine Einigungen geben, könnte Rheinland-Pfalz auch eigene Wege gehen. Das sagte die Ministerpräsidentin in einer Konferenz zur Lage des Arbeitsmarktes am Montag in Mainz.