MAINZ. Bereits in der nächsten Woche wird die rheinland-pfälzische Landesregierung einen überarbeiteten Warn- und Stufenplan zur Pandemiebekämpfung vorlegen. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Die erst seit Montag gültige 27. Corona-Bekämpfungsverordnung sieht eine Reihe von Lockerungen vor, die angesichts steigender Infektionszahlen auf Kritik gestoßen sind. Beispielsweise die Tatsache, dass an Schulen nur noch einmal pro Woche anlasslos getestet wird.

Keine Änderung im Außenbereich

Dreyer begründete den Schritt mit der bundesweiten Entwicklung. „In Sachsen, Thüringen und Bayern sind die Zahlen sehr hoch, das sehen wir mit Sorge“, sagte sie. Für den Außenbereich, etwa auf Weihnachtsmärkten, werde es keine Änderungen geben. Dort sei das Risiko niedriger, jeder könne sich selbst schützen. „Deshalb wird dort nicht nachgeschärft“, sagte Dreyer. Möglicherweise werden aber früher als bisher vorgesehen im Innenbereich 2G-Regeln gelten, das heißt, dass nur geimpfte und genesene Menschen Zutritt haben. Auch zusätzliche Tests, schloss Dreyer nicht aus. Der Bund werde wieder zu kostenlosen Bürgertests zurückkehren.