Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat im Gespräch mit dem SWR zwei Tage vor dem bundesweiten Lockdown längere Geschäftszeiten ins Spiel gebracht.

„Hoffentlich machen die Läden heute dann einfach auch ein bisschen länger auf“, sagte Dreyer am Montag in einem Interview mit dem SWR. Längere Öffnungszeiten könnten den Ansturm im Weihnachtsgeschäft entzerren, so die Idee der Ministerpräsidentin.

Gleichzeitig stellte sich Dreyer hinter den am Sonntag beschlossenen Lockdown. „Es war gut so“, sagte sie zu dem „kraftvollen Beschluss“, einen Großteil der Geschäfte ab Mittwoch zu schließen. Es sei ihr ein großes Anliegen gewesen, dass die Länder gemeinsam auftreten. Man könne die hohen Infektionszahlen nicht dem Einzelhandel vorwerfen, ihr tue „das auch wahnsinnig leid für unseren Handel“. Die Inzidenzwerte seien aber so hoch, dass man gar nicht mehr nachvollziehen könne, wo sich Menschen anstecken. Zudem bedankte sich die Ministerin bei den vielen Bürgern, die sich an die Corona-Regeln halten.

