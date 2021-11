Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat vor dem Bund-Länder Treffen zur Corona-Krise einheitliche 2G-Regelungen in Deutschland gefordert. Es sei sinnvoll, bei der Ministerpräsidentenkonferenz eine bundesweite Regelung zu finden, „für welche Bereiche künftig nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt haben“, sagte Dreyer am Donnerstag der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Denn deren Risiko sei niedriger, selbst schwer zu erkranken. Zudem sei die Gefahr geringer, dass sie andere ansteckten.

„Das gilt natürlich nicht für Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, oder für Kinder, für die es noch gar keine Impfempfehlung gibt“, sagte Dreyer mit Blick auf die Zugangsbeschränkungen weiter. „Als Sozialdemokratin ist mir außerdem außerordentlich wichtig, dass wir mit den Schutzmaßnahmen auch den sozialen Schutz stärken“.

Angesichts des dramatischen Wiederanstiegs der Infektionszahlen stimmen Bund und Länder am Nachmittag ihren Kurs in der Corona-Krise ab. Die Länder-Ministerpräsidenten beraten dazu in einer Video-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Dabei geht es neben einem bundeseinheitlichen Vorgehen bei den 3G- und 2G-Regeln insbesondere auch um ein höheres Tempo bei Auffrischungsimpfungen.