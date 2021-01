Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befürwortet zusammen mit den SPD-Regierungschefs der Länder eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns bis zum 14. Februar. Dies sagte Dreyer am Montag in Mainz, einen Tag vor den neuerlichen Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Die Anzahl der Corona-Infektionen sei rückläufig, aber weiterhin zu hoch.

Wie geht es in Schulen und Kitas weiter?

Dreyer zufolge wollen sich die SPD-Länderchefs vor allem dafür stark machen, dass die Bundesmittel zur Unterstützung der Wirtschaft schneller fließen und die Untersuchung der Corona-Tests auf die neuen ansteckenderen Varianten des Virus rasch ausgeweitet werden. Die Wirtschaft soll dazu verpflichtet werden, Homeoffice anzuordnen, wenn dem keine betrieblichen Belange entgegenstehen. Sollten in der Folge Busse und Bahnen leerer werden, sollen die Verkehrsträger nach dem Willen der SPD-Länder angehalten werden, die Anzahl der Busse und Bahnen nicht zu verkleinern.

Offen ließ Dreyer mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen am Dienstag, wie es in Kitas und Schulen weitergehen wird. Zur Diskussion um eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre sagte die Ministerpräsidentin, sie wolle abwarten, was die CDU-Länderchefs zu diesem Thema fordern werden.