Mainz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht nach dem plötzlichen Auftauchen eines Einsatzberichts der Polizeihubschrauberstaffel aus der Flutnacht auf Distanz zu ihrem Innenminister Roger Lewentz, der zugleich SPD-Landeschef ist.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ, ob Lewentz noch das Vertrauen Dreyers genieße, antwortete die Staatskanzlei am Montagnachmittag: „Das Innenministerium hat bereits zu den Details gegenüber der Presse Stellung genommen und klärt die Vorgänge weiter auf. Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwartet, dass die offenen Fragen vom Innenminister geklärt werden. Sie hat keine eigenen Erkenntnisse zu diesem Vorgang. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass sie bis zur Aufklärung nicht weiter Stellung beziehen kann.“

In der vergangenen Woche hatte Dreyer Lewentz noch das Vertrauen ausgesprochen, nachdem er eine Erklärung abgegeben hatte, warum Videos aus der Flutnacht dem Untersuchungsausschuss verspätet vorgelegt worden sind. Sowohl die Videos als auch der am Wochenende aufgetauchte Einsatzbericht belegen, dass dem Lagezentrum des Innenministeriums am späten Abend des 14. Juli 2021 die dramatische Lage in weiten Teilen des Ahrtals bekannt gewesen sein muss. Die Piloten der Hubschrauberstaffel sind gegen 22 Uhr für 50 Minuten durch das Tal geflogen. Damit wird die Darstellung des Ministeriums und auch von Lewentz selbst, in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt zu haben, und nur punktuelle Ereignisse gekannt zu haben, widerlegt. Am Mittwoch wird der Landtag über die Flutkatastrophe debattieren.

Zum Weiterlesen