Die rheinland-pfälzische Landesregierung will noch vor Weihnachten die Schließung von Clubs und Diskotheken zu Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus veranlassen. Dies solle mit der nächsten Änderungsverordnung zur Corona-Verordnung umgesetzt werden, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstagabend nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Länder. Eine Basis dafür habe der Landtag mit seinem Beschluss am Dienstag geschaffen.

Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden, so die Ministerpräsidentin weiter. Bis zum 15. März müssen sich Angehörige bestimmter Berufe mindestens zwei Mal impfen lassen. Zu diesem Berufen gehören laut Dreyer Mitarbeiter von Krankenhäusern, Tageskliniken, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Entbindungseinrichtungen, Arztpraxen, Rettungsdiensten und voll- oder teilstationären Pflegeeinrichtungen.

Dreyer wies – wie am Vortag schon bekannt gegeben – auf die Kinderimpfungen hin, die ab dem 16. Dezember im Land möglich sein sollen. Ergänzend seien Familienimpftage ab dem 22. Dezember in den Impfzentren angesetzt. Zum Impftempo erklärte Dreyer, man habe in Rheinland-Pfalz in den vergangenen sieben Tagen 260.000 Menschen geimpft. 79 Prozent der über 18-Jährigen seien doppelt geimpft, 19,4 Prozent hätten bereits eine Auffrischungsimpfung – einen sogenannten Booster – erhalten.

Der Bundeskanzler und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) haben laut Dreyer außerdem eine steuerfreie Prämie für Intensiv-Pflegepersonal angekündigt. Die Prämie solle eine Entschädigung für die hohen Belastungen während der andauernden Corona-Pandemie sein.

Der Bund-Länder-Krisenstab werde jeden Donnerstag gemeinsam tagen, so Dreyer weiter.

Bei der Konferenz sei auch über die möglichen Auswirkungen der Omikron-Variante des Coronavirus gesprochen worden, sagte Dreyer. Gesundheitsminister Lauterbach habe über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Omikron-Variante berichtet. Zu beobachten sei jetzt, ob sie auch zu sehr viel mehr schweren Verläufen führe. Dreyer forderte die Bürger zu Wachsamkeit auf. Man müsse neben dem Impfschutz weiter auch auf Maske, Hygiene und Abstand setzen.