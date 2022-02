Rheinland-Pfalz schafft an diesem Freitag die 2G-Zugangsregel für den Einzelhandel ab. Über weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen berichtet Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an diesem Mittwoch in Mainz (17.30 Uhr) – im Anschluss an die Bund-Länder-Schalte zu diesem Thema.