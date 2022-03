Als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder begrüße sie die Maßnahmen gegen die russischen Staatssender RT (ehemals Russia Today) und Sputnik, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz.

„Das erste Opfer im Krieg sei die Wahrheit, heißt es unter Journalisten“, sagte Dreyer mit Blick auf die Verbreitung von Fake News durch diese Medien. Einen Tag zuvor hatte die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg ein Bußgeld in Höhe von 25.000 Euro angedroht, sollte die RT DE Productions GmbH ihr Programm nach dem 4. März weiterhin in Deutschland verbreiten. Im Dezember hatte die Landesmedienanstalt den Sender wegen der fehlenden Sendelizenz verboten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hatte am Wochenende die beiden Staatssender RT und Sputnik europaweit verboten.