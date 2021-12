Rund 100 Apotheker haben in Rheinland-Pfalz eine Zusatzqualifikation, um Corona-Impfungen verabreichen zu können. Weitere 75 könnten im Januar dazukommen. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am späten Donnerstagnachmittag nach der Konferenz der Ministerpräsidenten und des Bundes. Um schneller gegen das Coronavirus impfen zu können, sollen künftig auch Apotheker und Zahnärzte die Impfung verabreichen dürfen. Sie habe mit Vertretern der niedergelassenen Haus- und Fachärzte, der Apotheker, des Deutschen Roten Kreuzes und der kommunalen Familie am Donnerstagmorgen bei einem Runden Tisch einen „engen Schulterschluss“ vereinbart, so Dreyer.