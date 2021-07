Die deutschen Dressurreiterinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio erwartungsgemäß die Goldmedaille in der Mannschaftsentscheidung gewonnen. Jessica von Bredow-Werndl (Pferd: Dalera), Isabell Werth (Bella Rose) und Dorothee Schneider (Showtime) distanzierten die Konkurrenz im Grand Prix Special deutlich. Alle drei deutschen Reiterinnen kamen auf über 80 Prozent aller Punkte – absolute Weltklasse. Silber ging an die USA, Bronze an Großbritannien.

Dorothee Schneider stolz auf ihr Pferd

Für Dorothee Schneider aus dem rheinhessischen Framersheim war es nach Rio de Janeiro 2016 das zweite Teamgold, auch damals mit dem Wallach Showtime. „Ich bin ganz, ganz stolz auf mein unglaubliches Pferd“, schwärmte die 52-Jährige nun. Das Paar kam auf 80,608 Prozent, hatte nur ein einziges Fehlerchen, als „Showi“ in der Trabtour kurz angaloppierte. Das deutsche Trio ist nun auch in der Einzelentscheidung – hier wird eine Kür geritten – am Mittwoch für die Medaillenränge favorisiert. Von Bredow-Werndl und Werth könnten Gold gar unter sich ausmachen.