Die deutschen Dressurreiterinnen haben bei der Heim-Europameisterschaft den Titel gewonnen. Isabell Werth aus Rheinberg mit Weihegold und Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera sicherten am Mittwoch in Hagen am Teutoburger Wald den dritten Teamsieg in Folge. Am Vortag hatte das Gastgeber-Quartett nach den Ritten von Helen Langehanenberg mit Annabelle und Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus – der Wallach steht in pfälzischem Besitz des Gestüts Fohlenhof Haßloch – noch auf Rang zwei gelegen. Der erneute Erfolg war das 25. deutsche Mannschaftsgold bei Europameisterschaften.