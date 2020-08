Nachts angesichts der Hitze die Terrassentür zum Durchlüften offen zu lassen, unbewacht, ist nicht die beste Idee. Das kann dreiste Diebe nur anlocken. Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken berichtet, betraten Unbekannte mitten in der Nacht zum Freitag, zwischen 1 Uhr und 1.10 Uhr in der Zweibrücker Junkerstraße durch die offene Tür eine Wohnung und entwendeten zielgerichtet die Autoschlüssel eines weißen Audi A5 Coupé. Mit dem im Carport stehenden Wagen fuhren sie dann einfach davon. Den Schaden des so leicht gemachten Autodiebstahls beziffert die Polizei auf 35 000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise; Kontakt: Tel. 06332/9760; pizweibruecken@polizei.rlp.de.