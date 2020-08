Irgendwann am vergangenen Donnerstag haben sich unbekannte Gauner an einem Popcornautomaten einem Einkaufsmarkt in der pirmasenser Wiesenstraße vergriffen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie den Popcornautomaten, welcher im Eingangsbereich steht, während der Öffnungszeiten auf und entwendeten die Geldkassette. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf circa 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.