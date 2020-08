Die Polizei in Heidelberg sucht nach Einbrechern, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Kleingartenanlage im Heidelberger Schrebergartenweg eingebrochen sind und dort gegrillt haben. Auch Alkohol haben die Einbrecher demnach getrunken. Wie die Beamten berichten, betraten die unbekannten Täter vier Parzellen und brachen in zwei Gartenhütten ein, in dem sie deren Scheiben einschlugen. Ob etwas vom Gelände gestohlen wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, ebenso wenig steht der Sachschaden fest. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.