Rettung vor scharfen Mäh-Messern: Wie Helfer Rehkitze aufspüren

Frisch geborene Rehkitze vertrauen instinktiv auf ihre perfekte Tarnung. Flucht ist keine Option. Das ist ideal bei Füchsen – fatal jedoch bei Mähwerken. Am Ripperterhof gehen Retter deshalb in die Luft. Lesen Sie mehr.

Mit massiver Kette: Panzerknacker versuchen Polizei einzusperren

Schlauer, als die Polizei erlaubt, wollten die Räuber sein, die am 24. Mai einen Geldautomaten im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen sprengten: Vor der Tat hatten sie die Polizei quasi eingesperrt, um bei der Flucht einen größeren Vorsprung zu haben. Doch der perfide Plan ging aus zwei Gründen nicht ganz auf. Lesen Sie mehr.

Wie Hacker Firmen und Verwaltungen lahmlegen

Hacker richten in Deutschland jährlich Milliardenschäden an. Zuletzt traf es in der Region den Rhein-Pfalz-Kreis. Die meisten Firmen schweigen. Zwei Experten reden – über den Schutz und was Russlands Hacker von Chinas Spitzeln unterscheidet. Lesen Sie mehr.

Vorwürfe gegen Sänger Lindemann: Jetzt äußert sich die Band Rammstein

Nach der zunehmenden Kritik am Umgang des Rammstein-Sängers Till Lindemann mit Frauen hat sich die Band selbst zu Wort gemeldet. Lesen Sie mehr.

Ärger um abgestellte E-Roller: So gehen Pfälzer Städte damit um

E-Scooter zum Ausleihen prägen seit einigen Jahren das Bild deutscher Städte – und liegen nicht selten im Weg. Während andernorts darüber diskutiert wird, die Roller wieder zu verbannen, halten Pfälzer Städte an dem Modell fest und entwickeln Methoden, um das Problem in den Griff zu bekommen. Lesen Sie mehr.

Ein Toter und ein Schwerstverletzter bei Motorradunfall

Ein Motorradunfall mit einem Toten und einem Schwerstverletzten, der der Polizei noch Rätsel aufgibt. Feldarbeiter entdeckten nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen, kurz vor 11 Uhr, ein neben der L 548 liegendes Motorrad und daneben zwei junge Männer. Eine Person war bereits offensichtlich schon länger tot, die zweite Person war schwerstverletzt und nicht ansprechbar. Lesen Sie mehr.

Wissing: Berlin hat die Salierbrücke im Blick

Mit großen Infrastrukturprojekten ist es so eine Sache. Viele in Speyer sorgen sich, ob schnell genug Ersatz geschaffen wird, wenn die Salierbrücke nicht mehr verkehrssicher ist. Eine zusätzliche Schienentrasse für Güterverkehr der Bahn wird hingegen eher kritisch gesehen. Mit Volker Wissing (FDP) hat sich am Sonntag der zuständige Bundesminister in Dudenhofen dazu geäußert. Lesen Sie mehr.

Das Dorf der Hundertjährigen

Das japanische Ogimi ist weltweit als das „Dorf der Hundertjährigen“ bekannt. Ein Pendant gibt es in der Südpfalz. Vor wenigen Wochen wurde Hedwig Ertel 100 Jahre alt. Als dritte Bürgerin in Neuburg. Lesen Sie mehr.