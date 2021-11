Seit Jahren war das Dreikönigsschwimmen Anfang Januar eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. Stets in den ersten Tagen eines neuen Jahres wagten sich unerschrockene Männer und Frauen ins eisige Nass des Gelterswoogs. Nach einer wasserstands- (2020) und einer coronabedingten (2021) Pause, ist die Veranstaltung jetzt auch für 2022 abgesagt worden.

Das Dreikönigsschwimmen am Gelterswoog im kommenden Jahr, geplant war der 9. Januar 2022, wurde abgesagt. Wie Organisator und Urheber Jörg Harz mitteilt, ist er als Veranstalter auch für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln verantwortlich und könne dies nicht gewährleisten: „Ich möchte uns und die zahlreichen Besucher und Zuschauer keinem gesundheitlichen Risiko aussetzen.“ Harz hofft, „dass wir uns alle im Jahr 2023 am Gelterswoog zum zehnten Dreikönigsschwimmen bei hoffentlich frostigen Temperaturen treffen“.

Bereits 2021 wurde das traditionelle Dreikönigsschwimmen abgesagt – wegen Corona. Allerdings fand auch im Januar 2020 die Veranstaltung nicht statt: Grund dafür war damals der niedrige Wasserstand im Hohenecker. Harz, der Erfinder der Schwimm-Aktion, sagte der RHEINPFALZ im Dezember 2019: „Ich war in den letzten Wochen regelmäßig am und im See. Ich konnte in der Mitte des Sees ohne Probleme stehen, und das Wasser ging mir gerade mal bis zur Brust, und der Boden war schlickig. Das wäre kein Schwimmen gewesen, sonder maximal eine Kneippkur.“