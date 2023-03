In Niederbayern ist ein dreijähriges Mädchen auf einem Bauernhof von einem Traktorreifen erschlagen worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen zunächst in eine Klinik, wie die Polizei in Straubing am Freitag mitteilte. Dort starb das Kind an seinen schweren Verletzungen.

Den Polizeiangaben zufolge wollte ein 57-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit einem Bekannten den Hinterreifen des Traktors wechseln. Dabei stürzte der senkrecht stehende Reifen um und erfasste die Dreijährige, die mit einem Roller um den Reifen herumfuhr. Weshalb der Reifen umfiel, war zunächst unklar. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf.