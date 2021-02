Der russische Strafvollzug hat am Dienstag gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Der 44-Jährige habe gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen und insgesamt sieben Mal die Meldepflicht bei den russischen Behörden verletzt, hieß es vor Gericht. Nawalny wies dies zurück: „Ich war in Deutschland in Behandlung!“ Der international umstrittene Prozess über eine lange Haft gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde von einem beispiellosen Polizeiaufgebot begleitet. Das Moskauer Stadtgericht wurde von Hundertschaften der auf Anti-Terror-Einsätze spezialisierten Sonderpolizei OMON bewacht und weiträumig abgesperrt mit Metallgittern.

Nawalny überlebte im August nur knapp einen Mordanschlag mit dem international geächteten chemischen Kampfstoff Nowitschok. In der Zeit in Deutschland, als Nawalny sich von dem Attentat erholte, soll er sich nicht – wie in einem früheren umstrittenen Strafverfahren vorgeschrieben – bei den russischen Behörden gemeldet haben.