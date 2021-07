In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich insgesamt drei Wildunfälle im Dienstgebiet der Polizei Germersheim. Zwei davon ereigneten sich auf der Bundesstraße 9, der andere auf der Kreisstraße 29. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Autofahrer wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. „Fahren Sie insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden in Waldabschnitten und Feldrändern vorausschauend“, appelliert die Polizei an die Autofahrer.