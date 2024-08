Ob Geflüchtete eine Arbeit aufnehmen oder, liegt nicht nur an deren Willen, sondern auch an der Schwierigkeit, an eine Arbeitserlaubnis zu kommen, so wie an Wartezeiten. Fakt ist: 68 Prozent der Geflüchteten, die während 2013 und 2014 nach Deutschland kamen, sind nach einer Dauer von acht Jahren erwerbstätig – Tendenz steigend. Davon gehen 90 Prozent einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Das folgt aus einer bundesweiten repräsentativen Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit.

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass es bei ukrainischen Geflüchteten ähnlich verlaufen kann. Im April hielten sich laut Landesintegrationsministerium 25.964 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im erwerbsfähigen Alter in Rheinland-Pfalz auf. Das Landesarbeitsministerium weist eine Erwerbsquote aller ukrainischen Staatsangehörigen im Land von 30 Prozent aus, hierin sind allerdings auch jene Ukrainer inbegriffen, die schon vor dem Krieg hier lebten.

