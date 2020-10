Drei versuchte Telefonbetrügereien wurden seit Montag in der ganzen Südpfalz von der Landauer Kriminalpolizei registriert. Das teilt die Kripo auf Anfrage mit. In Wörth hat es einen versuchten Enkeltrick gegeben, im Kreis Südliche Weinstraße wurde ein Gewinnversprechen-Trick versucht, in der Stadt Germersheim hat ein Betrüger die Microsoft-Masche ausprobiert. Alle Versuche scheiterten. Die Fälle stünden wohl nicht miteinander in Zusammenhang, teilt die Kripo weiter mit. Die Polizei weist darauf hin, dass Angerufene am Telefon niemals persönliche oder finanzielle Daten, EC- oder Kreditkartennummern und weitere Informationen preisgeben sollten. Erscheint ein Anruf verdächtig, sollte der Angerufene die Polizei informieren.